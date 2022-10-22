أكاديميون ومتضامنون عرب وأجانب يقررون مقاطعة الاحتلال أكاديمياً

وقّع أكثر من 250 أكاديمياً ومتضامنا مع الشعب الفلسطيني، على بيان صدر عن الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال و"الأبرتهايد" "الإسرائيلي"، يدعو لمقاطعة الاحتلال أكاديمياً، ومنع المشاركة في برامج التبادل الأكاديمي والإعلامي مع أكاديميين "إسرائيليين"، وعدم استخدام مطاراتها.

ووقّع الأكاديميون والمتضامنون، على البيان، الذي جاء ردا على انتهاكات الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، إذ يمثلون نحو 28 دولة في العالم، وهي: الأردن، وتونس، ومصر، والكويت وقطر، ولبنان، والعراق، وغوتاتيمالا، وجنوب افريقيا، والمغرب، والسعودية، وبريطانيا، والسويد، والولايات المتحدة الأميركية، واستراليا، وهولندا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وكندا، وموريتانيا، وبلجيكا، وتشيلي، وماليزيا، والمكسيك، وتركيا، وروسيا.

من جانبه، رحب الأمين العام للحملة رمزي عودة بهذا القرار، مؤكداً أن الحملة الأكاديمية الدولية بكافة كوادرها وأعضائها ملتزمة بتفعيل المقاطعة الأكاديمية بين أعضائها، ومنع استخدام مطارات الاحتلال "الإسرائيلي".