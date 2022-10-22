حدث تاريخي ينتظر ميسي في نهائي كأس العالم!

يحلم الأسطورة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وقائد منتخب الأرجنتين، بقيادة بلاده نحو منصة التتويج بلقب كأس العالم 2022.

ويُشار إلى أن مجموعة الأرجنتين في كأس العالم تضم كلا من السعودية وبولندا والمكسيك، وهي الثالثة بين 8 مجموعات.

وكان قد فشل ميسي على مدار 4 مشاركات مونديالية متتالية، في تحقيق اللقب، وكان على وشك التتويج به عام 2014 في البرازيل، لولا الخسارة القاتلة 1-0 في النهائي من ألمانيا.

وأعادت شبكة "إي إس بي إن" العالمية، نشر تغريدة لأحد المشجعين بعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أجاكسيو في الدوري الفرنسي، والتي شهدت تألقا معتادا لميسي، الذي سجل هدفا وصنع 2 في الفوز 3-0.

وكتب المشجع:" إن ميسي حاليا خاض 988 مباراة على مدار مسيرته الكروية"، ليقترب خطوة أخرى نحو الألفية.

وأضاف:" أن باريس سان جيرمان يتبقى له 6 مباريات حتى انطلاقة كأس العالم، وبالفرض أن ميسي شارك في 5 وغاب عن الأخيرة (ليحصل على راحة كافية قبل المونديال)، وقتها سيبلغ العدد 993".

وختم المشجع: "هذا يعني أن نهائي كأس العالم (المحتمل) قد يكون المباراة رقم 1000 في تاريخ ليو".

جدير ذكره أنه يحتاج المنتخب الأرجنتيني أولا لخوض 6 مباريات بواقع 3 في المجموعات وواحدة في كل من ثمن النهائي ودور الثمانية والمربع الذهبي، في سبيل التأهل للمباراة السابعة (النهائية).