أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 22 -10- 2022، نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في السعودية بمختلف عياراتها، وتعد أسعار الذهب في الأردن من الموضوعات التي يبحث عنها نسبة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمستثمرين، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 22 -10- 2022، ولمعرفة كافة اسعار الدولار في الأسواق المصرية نرجو متابعة المقال للنهاية.

سعر الدولار في مصر اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري صباح اليوم السبت 22 -10- 2022 في مكاتب الصرافة وماكينات الصراف الآلي.





سعر الدولار اليوم في مصر في البك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري صباح اليوم السبت، نحو 19.63 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وبقي سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، عند 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

واستمرت حالة استقرار الجنيه أمام الدولار، عقب سلسلة من التراجعات للجنيه المصري أمام العملة الأمريكية، خلال الأسابيع الماضية، وسط شح في النقد الأجنبي بالسوق المصرية.



