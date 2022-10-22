صفعة جديدة يوجهها مانشستر يونايتد لرونالدو!

وجّه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صفعة جديدة لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بفرض عقوبة مفاجئة.

ويُشار إلى أنه شهدت الـ48 ساعة الماضية، أزمة قوية داخل مانشستر يونايتد بطلها الأول هو كريستيانو رونالدو، الذي رفض المشاركة في آخر 3 دقائق من فوز الفريق (2-0) على توتنهام، الأربعاء الماضي، في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يغادر ملعب "أولد ترافود" في الدقيقة 89.

وكانت تصرفات رونالدو دفعت مدربه الهولندي إيريك تين هاج لاستبعاده من قائمة المباراة المقبلة أمام تشيلسي المقرر إقامتها مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يكتف تين هاج بذلك، بل قام بتحويله لتدريبات فريق الشباب تحت 21 عاما بالنادي، ولم يتم الكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الفريق الأول.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، فإن نادي مانشستر يونايتد، قرر توقيع غرامة مالية على رونالدو تبلغ قيمتها مليون جنيه إسترليني.

وأوضح المصدر أن هذا المبلغ بمثل راتب أسبوعين بالنسبة للنجم البرتغالي، إذ يتقاضى 500 ألف إسترليني أسبوعيا.

ومن غير المستبعد رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي المُقبل، بعد توتر علاقته بالمدرب الهولندي.

وتعرض رونالدو لتهميش واضح خلال الموسم الحالي من قبل مدربه الهولندي، حيث لم يشارك سوى مباراتين أساسيا من أصل 8 لقاءات خاضها مع يونايتد بالدوري الإنجليزي.

جدير ذكره أنه رغم عدم المشاركة الأساسية والانتقادات التي تعرض لها مؤخرا، فإن النجم البرتغالي صاحب الـ37 عاما، سجل هدفين وصنع هدفا في 12 مباراة بكافة المسابقات.