منظمة التحرير: إسرائيل تواصل حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وأرضه

فلسطين اليوم-رام الله

حثت منظمة التحرير الجماهير الفلسطينية "في الوطن والشتات"، إلى إحياء ذكرى "النكبة" الحادية والستين، "والتعبير عن تمسك شعبنا الحازم بالاستقلال، وتطبيق القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم".

وطالبت المنظمة في بيان مكتوب، فلسطين اليوم نسخة عنه المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى "التدخل الفوري لإلزام إسرائيل بتعهداتها وبالشرعية الدولية"، مؤكدة أنه "لا يمكن التغاضي عن سلوك إسرائيل وتداعياته الخطيرة على استقرار المنطقة والعالم".

وأكدت أنه "بالرغم من تمسكها بالسلام العادل والشامل المستند إلى الشرعية الدولية وحل الدولتين؛ ما تزال إسرائيل تواصل حربها المفتوحة والمتواصلة على الشعب وأرضه، وهي حرب باتت مكشوفة ومعروفة الدوافع، وتستهدف خيار الدولتين من خلال تصفيتها لمقومات إقامة الدولة المستقلة القابلة للحياة".

وأشارت منظمة التحرير الفلسطينية إلى أن حكومة اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو "تواصل مخططاتها الاستيطانية في مصادرة الأراضي وتهويد القدس، وتوسيع الاستيطان، واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة والضفة الغربية وخنق مدينة القدس وتغيير طابعها الديمغرافي والتاريخي".

وبينت أن "السلوك العدواني الإسرائيلي اليومي على أراضنا يرتبط بشكل معلن بتنصل إسرائيل من التزاماتها الدولية، وإعلان رئيس وزرائها عن رفضه لخيار الدولتين في خطوة تستهدف إعادة إحياء خرافة الحكم الذاتي أو التقاسم الوظيفي".