جيش الاحتلال: سرقة 30 ألف رصاصة من قاعدة عسكرية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، أن ذخيرة عسكرية تقدر بـ 30 ألف رصاصة سرقت من قاعدة عسكرية في جنوب كيان الاحتلال في 19 أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث باسم "الجيش" في بيان له:" إن "الشرطة العسكرية" تجري تحقيقًا في ملابسات السرقة، وعند الانتهاء من التحقيق ستحال النتائج إلى النيابة العسكرية لفحصها.

وأضاف المتحدث:" أن قائد "القيادة الجنوبية" اللواء اليعازر توليدانو عيّن العقيد إلعاد تسوري لإجراء فحص منهجي واستخلاص الدروس من الظروف التي جعلت الحادث ممكنا.

وتابع قائلاً:" تقرر تعزيز المعسكر بفريق إضافي من المقاتلين، وتحسين الإجراءات الدفاعية في منطقة القاعدة بشكل عام وقرب مستودعات الذخيرة بشكل خاص".

وأشار المتحدث إلى أن الجيش سيواصل العمل للحد من ظاهرة سرقة الذخيرة والأسلحة من المعسكرات العسكرية من خلال خطط عمل مخصصة وتخصيص الموارد لتحسين البنية التحتية الدفاعية.

من جانبه، قال المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت يوسي يهوشع:" إن ما تم سرقته من القاعدة العسكرية هو 20.790 طلقة عيار 5.56، 690 طلقة من عيار 7.62 ماج، 8740 طلقة عيار 5.56 نيجيف.

ولفت المراسل الصهيوني إلى أن هذه القاعدة حدثت فيها عدة سرقات في الماضي.

جدير ذكره أنه تتعرض العديد من قواعد جيش الاحتلال الصهيوني لعمليات سرقة من وقت لأخر وهو ما يُعد خللاً أمنياً في منظومة تأمين وحماية هذه القواعد العسكرية.