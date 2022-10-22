رقم قياسي في المخالفات المرورية.. فمن صاحبه؟

ضجة واسعة أثارها سائق مصري بكشفه عن رصيد المخالفات المرورية، التي سجلتها سيارته خلال فترة قصيرة.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتغريم إحدى السيارات ما يزيد عن 200 ألف جنيه مصري مخالفات.

ووصفه المتابعون بأنه "صاحب المركز الأول في المخالفات بمصر"، فيما انتقد آخرون ما أسموه رفع قيمة الغرامات المرورية في مصر.

ويُشار إلى أنه بالرغم من تشكيك الكثير في حجم المخالفة، إلّا أن وسائل إعلام محلية مصرية، وثقت صحة الصورة بالبحث عبر رقم اللوحة على موقع "مخالفاتي"، حيث سجل 206 آلاف جنيه مخالفات.

كانت وزارة الداخلية المصرية، قد نفت زيادة رسوم المخالفات المرورية لـ60%، وأكد مصدر بالشرطة المصرية أنه لا زيادة في أسعار المخالفات المرورية، ولكن حقيقة الأمر تتمثل في أنه يلزم دفع الحد الأدنى للمخالفة خلال الـ3 أيام الأولى، فيما بعد ذلك تزداد قيمة الغرامة