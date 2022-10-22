قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز في أطراف بلدة خزاعة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، القنابل الغاز المسيل للدموع في أطراف بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن جيبات القوة الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز صوب الأراضي الزراعية في أطراف بلدة خزاعة، بهدف طرد المزارعين من أراضيهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها بشكل يومي اتجاه المزارعين والمواطنين في أطراف المناطق الشرقية من محافظات قطاع غزة الخمس، ما يسفر أحيانا عن وقوع شهداء واصابات، بالإضافة إلى تجريف الآليات الإسرائيلي لمزروعات المواطنين.