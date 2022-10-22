أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 22 -10- 2022، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في السعودية بمختلف عياراتها، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت، حيث تعد أسعار الذهب في الأردن من الموضوعات التي يبحث عنها نسبة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 22 -10- 2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو متابعة المقال للنهاية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات صباح السبت 22 -10- 2022، كما يلي:

أسعار كافة عيارات الذهب في الأردن

وقد سجل الذهب عيار 24 في الأردن مبلغ 40.300 دينار أردني، بينما سجل الذهب عيار 21 في الأردن مبلغ 34.200 دينار أردني.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 27.86 دينار ($39.29 دولار).

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 21.67 دينار (30.56 دولار).





سعر الأوقية والجنيه الذهب في اليوم الجمعة

وبخصوص سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في الأردن بلغ 1,172 ألف دينار (1,653 دولارا) .

وجاء سعر الجنية الذهب اليوم الجمعة في الأردن يعادل 260.00 دينار (366.73 دولار)

سعر كيلو الذهب

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في الأردن 37,142 دينارمقابل ($52,389 دولار)



