"مهجة القدس": الأسير المجاهد سامي جرادات يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد سامي سليمان إبراهيم جرادات (54 عامًا) من بلدة سيلة الحارثية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة؛ أنهى تسعة عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 22/10/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد (23 مرة) بالإضافة للسجن (50 عامًا) بتهمة الإنتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات للسرايا أدت لمقتل جنود.

جدير بالذكر أن الأسير سامي جرادات ولد بتاريخ 04/05/1968م؛ وهو متزوج وأب لسبعة أبناء؛ ويقبع حاليًا في سجن "رامون".

