أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 22-10-2022

أسعار الذهب عيار 21 و 24 و 18 في السعودية اليوم السبت 22 أكتوبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في السعودية اليوم، حيث يبحث الكثير من الناس عن أسعار الذهب في السعودية بتعاملات اليوم، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية انخفاضاً تزامناً مع انخفاض "النفيس" عالمياً.

وتشهد أسعار الذهب عالمياً تراجعاً للأسبوع الثاني على التوالي، ليصل سعر الأوقية (الأونصة) خلال التعاملات الفورية لدى السوق الأمريكية إلى 1627.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بنسبة تراجع 0.8% هذا الأسبوع.

سعر الذهب اليوم في السعودية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية خلال تعاملات اليوم السبت ليهبط إلى مستوى 195.90 ريالاً (52.13 دولار).

و انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولاً بالمملكة) ليهبط إلى مستوى 171.42 ريالاً (45.61 دولاراً).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 2022 نحو 146.93 ريالاً (39.09 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات اليوم نحو 1371 ريالاً (364.89 دولار).

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية نحو 6093 ريالاً (1621 دولاراً).