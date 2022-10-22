سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 22 اكتوبر 2022

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 22 أكتوبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى في سوريا بتعاملات اليوم السبت، حيث يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، لا سيما أن الليرة السورية تتعرض لاضطرابات متأثرة بالحالة السياسية و الاقتصادية في سوريا.

و ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات السبت 22 أكتوبر 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا خلال التداولات المبكرة من صباح السبت ارتفاعا لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 5040 ليرة للشراء، و5070 ليرة للبيع، مقابل 5 آلاف ليرة للشراء، و5030 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس الخميس، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في السوق السورية السوداء.

واستقر سعر الدولار الرسمي مقابل الليرة السورية في البنك المركزي السوري عند مستوى 3015 ليرة مقابل الدولار.

سعر اليورو اليوم في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4940 ليرة للشراء، و4974 ليرة للبيع، مقابل 4887 ليرة للشراء، و4922 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 5668 ليرة للشراء، و5712 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1339 ليرة للشراء، و1350 ليرة للبيع.

وسعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) سجل نحو 1370 ليرة للشراء، و1381 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 16220 ليرة للشراء، و16342 ليرة للبيع.