سعر غرام الذهب في مصر النهاردة السبت 22 أكتوبر 2022 بالمصنعية، تعتبر أسعار الذهب في مصر معلومة اقتصادية مهمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين، نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

و تزداد عمليات البحث من قبل المصريين عبر محرك جوجل عبر الانترنت عن أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري لحظة بلحظة في الأسواق بالمصنعية، و لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة أسعار الذهب في مصر في تداولات اليوم السبت 22-10-2022.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





سعر غرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر لدى شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية إلى مستوى 1269.7 جنيهاً، مقابل 1270 جنيهاً (السعر لا يشمل المصنعية والضريبة والدمعة) في ختام تداولات أمس الخميس، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في منصة "آي صاغة"، نحو 1265.25 جنيهاً للشراء، و1270.75 جنيهاً للبيع (السعر مضاف له المصنعية والضريبة والدمغة).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم السبت نحو1163 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم نحو 1110جنيها.

و وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 951جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو 740جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس نحو 634 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات السبت نحو 7164 جنيهاً (365.11 دولاراً)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب على منصة "آي صاغة" اليوم نحو 9830 جنيهاً (السعر مضاف له قيمة المصنعية والدمغة والضريبة)، وجاء سعره لدى شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية بقيمة 8888 جنيهاً.