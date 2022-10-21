أحدث تردد لقناة مكسبي 2022 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة مكسبي 2022 على القمر الصناعي نايل سات، يبحث عدد كبير من الناس عن تردد قناة مكسبي بعد التعديل الذي أجرته إدارة القناة، حيث يداد البحث عن تردد قناة مكسبي عبر محرك البحث جوجل، و في هذه المقالة يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" التردد الجديد لقناة مكسبي 2022.

تردد قناة مكسبي 2022

و تحتل قناة مكسبي أهمية كبيرة لدى الكثير من المشاهدين في الدول العربية و الخليجية خصوصاً، و تمكنت قناة مكسبي من إثبات نفسها بشكل واضح لما تقدمه من محتوى متنوع يهتم بالترفيه، الأخبار، الفن، الرياضة، بالإضافة إلى أن قناة مكسبي تعرض العديد من المسلسلات التركية والعربية التي تُقدم حصريًا من خلالها فقط، إلى جانب امتلاكها أيضًا لحقوق البث المباشر الخاصة بعدة مباريات مهمة في عالم الرياضة؛ لذا نحرص على توضيح تردد قناة مكسبي الجديد في هذا المقال.

الترددات الجديد قناة مكسبي

تردد قناة مكسبي على النايل سات

نوع القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد هو 11595.

معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب رأسي.

تردد قناة مكسبي 2022 على النايلسات

نوع القمر الصناعي هو نايل سات

التردد هو 11411 .

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز هو 27500.

معدل التصحيح هو 3/4.

تردد قناة مكسبي بعد التعديل الأخير

نوع القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد هو 11602.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.