خطوات تسجيل الدخول لمنصة مدرستي عبر توكلنا 1444

خطوات تسجيل الدخول منصة مدرستي Madrasati يبحث الكثير من الطلاب السعوديين و ذويهم عن رابط و خطوات التسجيل في منصة مدرستي، حيث أن منصة مدرستي تعتبر منصة تعليمية عبر الإنترنت توفر للطلاب القدرة على أخذ الدورات ومتابعة الدروس من منازلهم، و خاصة للطلاب غير القادرين على الالتحاق بالمدارس التقليدية، كما تعتبر منصة مدرستي مفيدة أيضًا للمعلمين، حيث توفر لهم طريقة للوصول إلى المزيد من الطلاب وتقديم دروسهم بشكل أكثر فعالية.

خطوات تسجيل الدخول لمنصة مدرستي عبر توكلنا

كطالب أو مدرس في المملكة العربية السعودي ، يمكنك استخدام تطبيق توكلنا لتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي تم إنشاء هذه المنصة من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهي توفر حلقة وصل بين الطلاب والمعلمين من خلال هذه المنصة ، يمكن للطلاب والمعلمين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الموارد والأدوات ولتسجيل الدخول إليه عبر Twakkalna، يتم اتباع الخطوات التالية: –

الوصول إلى تطبيق Tawakkalna عبر الإنترنت –

انقر على تسجيل الدخول في علامة تبويب المتواجدة في الصفحة الرئيسية

أضف رقم الهوية الوطنية واكتب رقم الهاتف المحمول

اكتب كلمة المرور ثم انقر فوق زر المخصص للتحقق

انقر فوق بيانات مدرستي

وأضف كل من اسم المستخدم وكلمة المرور تلقيت في الرسالة النصية

ثم اكتبها مرة أخرى في المساحة المخصصة

تسجيل الدخول عبر حساب Microsoft الخاص بك

أضف بريدك الإلكتروني وانقر فوق التالي

اكتب كلمة المرور وانقر فوق تسجيل، ثم أدخل كلمة مرور جديدة

يمكنك اختيار التواصل عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني – أخيرًا، اختر تسجيل الدخول

تسجيل جديد في منصة مدرستي

من الممكن تسجيل جديد على منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية: –

إدخال موقع الويب الخاص بـ (Back to School) “أعلى الصفحة من اليسار

الضغط على (تسجيل جديد)

البدء في إدخال البيانات الأساسية المكونة من رقم الهوية الوطنية بالإضافة إلى رقم الهاتف المحمول ورمز التحقق.

الضغط على (تحقق) للتحقق من دقة البيانات الأساسية.

عند الانتهاء من التحقق، سيتم تنشيط الحساب بنجاح في مدرستي.