خطوات و شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 1444

شروط و خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444، يبحث العديد من السعوديين عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444، و الشروط التي يجب أن يستوفيها الراغبون في التسجيل في الضمان الاجتماعي، علما أنه بدأ التسجيل في مشروع الضمان الاجتماعي المطور، و لذلك يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" شروط و خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية رسمياً بشكل البدء بسريان التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، بعد إجراء عدداً من التعديلات على آلياته مستهدفاً جميع المواطنين من أصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة المنطبقة عليهم شروط الاستحقاق المعلنة، حيث تم إطلاقه لضمان حياة كريمة للأشخاص الأكثر حاجة للمال.

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1444

يمكن الاستعلام عن حالة الطلب المقدم في الضمان الاجتماعي المطور من خلال تسجيل دخول في موقع الضمان الاجتماعي الجديد بتعبئة الهوية وكلمة المرور، ثم النقر على أيقونة “الطلبات”، وستجد رقم الطلب وحالته، قم بالنقر على حالة الطلب، وستظهر لك حالته سواء تحت التدقيق أو غيره.

ويجب الانتباه إلى أن حالة طلبك إن كانت تحت التدقيق فهذا يعني أن الجهة المختصة تقوم بدراسة الطلب وفق القائمة، أما إن صدر القرار بعد القبول، فيمكن الضغط على “غير مؤهل” لمعرفة سبب عدم التأهل.

وفي هذه الحالة يمكنك التقديم مرة أخرى عن طريق الضغط على زر إعادة التقديم بعد تفادي أو تصحيح الأخطاء أو الأسباب التي أدت لعدم التأهل في البرنامج، ويمكن دخول منصة الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الرسمي المرفق بالتالي:

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المتطور للموظفين 1443

بمجرد تفعيلها تطوير نظام الضمان الاجتماعي قامت حكومة المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2021م بالبحث عن طريقة التسجيل وما هي أهم شروط الحصول على الضمان براتب زيادة، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن العديد من الشروط التي يجب أن يتحلى بها كل موظف من أجل الحصول على معاش ضمان وتم شرح تلك الشروط على النحو التالي:

أن يكون سعودي الجنسية

ولكي تكون مقيما دائما داخل المملكة، يستثنى من هذا الشرط ما يلي: الموظف غير السعودي المتزوج من رجل سعودي، والموظف الأرمل أو المطلق الذي لديه أطفال يحملون الجنسية السعودية، والموظفون ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يحملون بطاقات التنقل.

ألا يقل دخل الموظف عن الحد الأدنى للراتب الشهري، وهو ما يعادل 1,100 ريال سعودي للموظف، و550 ريال سعودي لأي فرد من أفراد أسرة الموظف.

عدم امتلاك أي أصول مالية ذات قيمة كبيرة في البنوك السعودية أو خارجها.

الالتزام بكافة الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية للموظف خلال فترة حيازة الثروة أو استعمالها. بحيث يكون من الأفضل الحصول على الدعم المادي الممنوح له.

الالتزام بكافة متطلبات وزارة الموارد البشرية بما في ذلك (الخدمات الاجتماعية – الحالة الصحية – الحالة التعليمية).

ألا يكون الموظف مقيما في أحد ملاجئ الحكومة السعودية





تسجيل دخول مطور الضمان الاجتماعي

يمكن لجميع المسجلين في الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية تسجيل الدخول على مواقع الضمان الاجتماعي المتطورة. من خلال منصة الوصول الوطنية من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة ضمان مطور جديد.

ثم انقر على تسجيل الدخول عبر الوصول الوطني.

ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق كلمة المرور والرسالة.

اكتب هويتك أو رقم إقامتك.

أدخل كلمة المرور في حساب المستفيد في منصة أبشر.

ثم انقر فوق الزر تسجيل الدخول.

أدخل رمز التحقق واضغط على متابعة.

انتظر حتى يتم تحميل واجهة الحساب الشخصي.

آلية تقديم اعتراض على قيمة دعم الضمان الاجتماعي المطور

يجد العديد من المستفيدين من الدعم الأمني المتطور نقصا في الراتب الذي نزل على حسابهم الشخصي لذلك مكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من تقديم اعتراض مالي على الدفعات التي تتم باتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

اختر الضمان الاجتماعي المتطور .

اضغط على اعتراضات الراتب .

انقر على بدء الخدمة .

قم بتسجيل البيانات المطلوبة وكلمة المرور ورمز التحقق .

اكتب سبب الاعتراض .

انقر فوق موافق لرفع الطلب .

وهنا نصل إلى نهاية هذا المقال الذي تحدثنا فيه عن تطور موقف الضمان الاجتماعي الذي أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة كما أوضحنا لمتابعينا أهم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المتطور للموظفين 1443ه.