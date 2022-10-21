الهباش يدعو لمقاطعة شركة "زارا" ويفتي بحرمة التعامل معها

دعا الشيخ الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية إلى مقاطعة منتجات شركة "زارا" للألبسة في أي مكان في العالم إلى أن تقوم الشركة بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الإسرائيلي ردًا على دعمه للإرهابي الإسرائيلي العنصري مائير بن غفير في انتخابات "الكنيست" الإسرائيلي القادمة.

وأصدر قاضي القضاة فتوى شرعية بحرمة التعامل مع الشركة من الان فصاعدا، داعياً جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم الى اخذ نفس الموقف الى ان تقوم الشركة بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الاسرائيلي الداعم للإرهاب