سعر رغيف العيش في مصر شهر أكتوبر - سعر رغيف الخبز المدعم بعد قرار مجلس الوزراء المصري

سعر رغيف العيش في مصر شهر أكتوبر - سعر رغيف الخبز المدعم بع قرار مجلس الوزراء المصري، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، ما كشفه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حول حقيقة أنباء صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية بدءا من الشهر القادم، لذلك قرر فريقنا ان يقدم لكم سعر رغيف العيش في مصر شهر أكتوبر.

سعر رغيف العيش في مصر شهر أكتوبر بعد قرار مجلس الوزراء المصري

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية بدءا من الشهر القادم، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.

وشددت على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، وكذلك فارق الزيادة في أسعار القمح المحلي والمستورد في ظل أزمة الغذاء العالمية، موضحةً أن قيمة دعم الخبز السنوية تبلغ 51 مليار جنيه.





ميزانية دعم الخبز في مصر خلال عام 2022

ووفقا للحكومة المصرية من المتوقع أن تصل ميزانية دعم الخبز إلى 73 مليار جنيه خلال العام الحالي، مشيرة إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

سعر رغيف الخبز المدعم

وقرر مجلس الوزراء تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش على الرغم من زيادة التكلفة الإنتاجية، كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى الجمهورية نحو 64 مليون فرد، بتكلفة 36 مليار جنيه سنوياً، بما يعادل 3 مليارات جنيه شهرياً، فيما بلغت تكلفة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه أو 200 أو 300 جنيه، نحو 900 مليون جنيه شهرياً، وتصل القيمة الفعلية التي تم اعتمادها في الموازنة لزيادة الدعم التمويني الاستثنائي خلال الـ 6 أشهر أكثر من 5 مليارات جنيه.