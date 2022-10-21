انفجاران يهزان ميناء الضبة بحضرموت تزامناً مع وصول سفينة أجنبية

أفادت مصادر يمنية، عن حدوث انفجارات في ميناء الضبة شرق المكلا في محافظة حضرموت شرقي اليمن، بالتزامن مع وصول سفينة أجنبية، لشحن النفط اليمني عبر الميناء.

وقال محافظ حضرموت، إن انفجارين يعتقد أنهما ناجمان عن هجوم بطائرة مُسيرة، استهدفا مرفأ الضبة الخاص بتصدير النفط، الذي يبعد 15 كيلو متراً شرق مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت.

وأضاف أن الانفجارين حدثا بالتزامن مع دخول ناقلة نفطية عملاقة إلى المرفأ، لنقل مليوني برميل من الخام المنتج من حقول المسيلة، غرب حضرموت.

يأتي ذلك عقب أيام على طلب الجيش اليمني، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، من الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات المدعومة من قوى التحالف، إيقاف عمليات الإنتاج والتصدير، التي يتم من خلالها سرقة الموارد النفطية اليمنية من جهة، فضلاً عن سرقة ايرادات النفط والغاز اليمني، بدل توجيه هذه الأموال لدفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وكانت الحكومة اليمنية في صنعاء، أعلنت عن وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، مع عدم قيام الامم المتحدة بواجباتها بالزام قوى التحالف برفع الحصار، ودفع رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها ميليشا التحالف.