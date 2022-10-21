موعد دفع راتب حساب المواطن الدفعة 60 شهر نوفمبر 1444، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، والذي يبحث عنه الكثير من المستفيدين من حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، كما لاحظنا زيادة البحث عبر محركات البحث عبر جوجل عن حساب المواطن في السعودية، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم موعد دفع حساب المواطن 60 شهر نوفمبر 1444.

موعد دفع راتب حساب المواطن الدفعة 60 شهر نوفمبر 1444

يتم سداد مدفوعات حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر كما يتم الإعلان عن نتائج استحقاق كل شهر في بدايته. كما يقوم المواطنون المسجلون في حساب المواطن بالتحقق من حساباتهم المصرفية . كما تم الإعلان عن موعد صرف استحقاق شهر نوفمبر يوم 10 نوفمبر 2022 وفي حال كان يوم 10 نوممبر عطلة نهاية الأسبوع. يتم الصرف اليوم السابق لها أو في اليوم التالي لها لجميع المستفيدين.





خطوات الاستعلام عن دعم حساب المواطن

يمكنك التحقق من نتائج الأهلية لحساب المواطن الجديد الخاص بك باتباع الخطوات التالية:

عليك الدخول أولا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن.

ثم اضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية

بعدها حدد حالة مطالبة الأهلية لحساب المواطن الخاص بك.

املأ البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة من رقم التعريف الوطني الخاص ورمز التعريف الوطني

ثم انقر فوق أيقونة الطلب.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

للاستعلام عن أهلية حساب المواطن يمكن ذلك بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

ثم سجل الدخول بإدخال كلمة المرور والمعرف ورمز التأكيد الخاص بك

كما يمكن بتسجيل الدخول باستخدام تسجيل الدخول المحلي الخاص بك.

انتقل إلى المدفوعات

سيتم عرض تفاصيل الدفعة 60 لشهر نوفمبر، بالإضافة إلى حالة الأهلية على الجانب ومبلغ الراتب.





الاعتراض على أهلية حساب المواطن

كما يمكن الاعتراض في حالة ظهور غير مؤهل، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولًا عليك إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

ثم انقر على خانة دراسة الأهلية.

اختر عدم أهلية العائل.

كما يجب إرفاق المستندات في حالة توافرها.

علمًا أن رفع الاعتراضات في غضون 90 يومًا من تاريخ نشر النتائج.

وهنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا بشان موعد صرف الدفعة 60 لشهر نوفمبر1444- 2022، ونتمنى أن تكونوا قد حصلتم على المعلومات الكاملة عن حساب المواطن وموعد الدفعة المستحقة لشهر نوفمبر في السعودية .