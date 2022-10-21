الأمم المتحدة تقدم مساعدات غذائية لتجنب المجاعة في الصومال

قدم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مساعدات غذائية لعدد قياسي من المواطنين في الصومال، حيث يتلقى أكثر من 4 ملايين شخص، شهرياً، مساعدات إنسانية طارئة لتجنب المجاعة.

وقالت أليسون أومان، نائبة مدير التغذية في برنامج الأغذية العالمي، إن البرنامج عمل على بتوسيع استجابته بشكل كبير في الصومال، بدعم من المجتمع الدولي، لكن أزمة الغذاء والتغذية خطيرة للغاية، لا سيما في أماكن مثل مدينة بيدوا، حيث "ما زلنا في سباق مع الزمن لتجنب مجاعة وشيكة".

وأضافت: "لسوء الحظ، رغم الجهود الهائلة، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. نحن فقط في بداية هذه الأزمة وأخشى أن الأسوأ لم يأت بعد".