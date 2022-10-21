تعليق لافتات للشهيد عدي التميمي وعرين الأسود بالمسجد الأقصى

علق فلسطينيون، اليوم الجمعة، لافتات في المسجد الأقصى تحمل صورًا لشهداء ارتقوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، أبرزهم عدي التميمي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن عددًا من الفلسطينيين علقوا ظهر اليوم لافتات تحمل صور الشهيد عدي التميمي الذي استشهد برصاص حراس أمن مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار، أسفرت عن إصابة أحد الحراس بجروح.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن اللافتات حملت أيضًا صورًا للشهيد إبراهيم النابلسي ومجموعة "عرين الأسود" في نابلس، بالإضافة إلى الشهيدين محمد العزيزي وعبود صبح.