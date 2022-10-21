سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس، والذي انخفض أسعاره في التعاملات ليوم الجمعة بالتوازي مع الانخفاض العالمي، كما لاحظنا زيادة الاهتمام عبر محركات البحث عن اسعار عيارات الذهب في المملكة، خاصة التجار ورجال الأعمال واًصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022





سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية في تعاملات اليوم، ليسجل 195.90 ريالاً (52.13 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولاً بالمملكة) ليهبط إلى مستوى 171.42 ريالاً (45.61 دولاراً).





سعر جرام الذهب عيار 28 اليوم في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية نحو 146.93 ريالاً (39.09 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في السعودية

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات الجمعة 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 نحو 1371 ريالاً (364.89 دولار).

سعر الأوقية الذهب اليوم الخميس في السعودية

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية نحو 6093 ريالاً (1621 دولاراً).