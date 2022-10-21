بالفيديو الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022

الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تفاصيل جديدة طرأت على صرف الدولار مقابل العملة اللبنانية، والتي شهدت تراجعا في معاملات اليوم الجمعة، كما لاحظنا زيادة الاهتمام بشكل كبير عبر محركات البحث عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بشكل يومي، لذلك قررنا أن نقدم لكم الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022.





الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022

وهبط سعر الدولار اليوم في لبنان في تعاملات اليوم الجمعة 21 -10-2022، في السوق السوداء ليبنخفض إلى مستوى 40.300 - 40.350 ألف ليرة لكل دولار واحد، مقابل 40300 - 40400 ليرة لبنانية لكل دولار، في ختام تداولات أمس الخميس، بحسب وسائل إعلام محلية.





وبلغ حجم التداول على منصة صيرفة (Sayrafa) مساء الخميس 75 مليون دولار، بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.