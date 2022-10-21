عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدن الضفة المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر، بإصابة 64 مواطنًا خلال مواجهات بيت فوريك وحوارة قضاء نابلس.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن 22 مواطنا أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات، عولجوا ميدانيا.

وقرب حاجز بيت فوريك، أصيب سته مواطنين أحدهم بالرصاص الحي، وخمسة بالمعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل شاب، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي فعالية لكسر الحصار، على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية، بأن 6 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال، جرى نقلهم لمركز طبي داخل بيت فوريك، فيما أصيب 35 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب ربحي معزوز مليطات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال احتجزت طاقما طبيا تابعا للهلال الأحمر والإغاثة الطبية، وفتشت مركبات الإسعاف، واستولت على بعض المواد من متطوعي الإغاثة، ومنعت الطواقم من المرور عبر الحاجز.

كما هاجمت مجموعة من المستوطنين، قاطفي الزيتون في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن مجموعة من مستوطني "يتسهار" هاجموا المواطنين خلال قطفهم ثمار الزيتون شمال حوارة، ورشقوهم بالحجارة في محاولة لإبعادهم عن الأراضي.

وفي الخليل، اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على مركبات المواطنين عند المدخل الجنوبي لمدينة الخليل "الحرايق".

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا على المركبات عند الطريق الالتفافي قرب مستوطنة "حاجاي" المقامة على أراضي المواطنين، وأعاقوا تحركات الأهالي بين بلدات الخليل الجنوبية.