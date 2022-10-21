مستوطنون يجرفون طريقا زراعية في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية

جرف مستوطنون، طريقا زراعية في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن مجموعة من المستوطنين، جرفوا ودمروا طريقا زراعية في منطقة خلة خضر في خربة الفارسية.

يذكر أن خربة الفارسية تتعرض منذ أسبوعين لاعتداءات ليلية متواصلة من المستوطنين، الذين يعملون على تدمير وإتلاف ممتلكات المواطنين في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد حملة واسعة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، استولت خلالها على المركبات والمعدات الزراعية للمواطنين في المنطقة قبل أشهر، كما تمنع أي جرار زراعي للمواطنين من العمل في المنطقة.