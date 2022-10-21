تشييع جثمان الشهيد بريكي إلى مثواه الأخير في جنين

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد صلاح عبد الرحيم محمد عبد الرحيم "بريكي" (19 عاما) إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بمخيم جنين.

واستشهد الشاب بريكي متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الحي في الرقبة، خلال اقتحامها مدينة جنين، فجرا.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجاب شوارع المدينة، وصولا إلى منزل عائلته في الحي الشرقي، حيث ألقيت نظرة الوداع على جثمانه الطاهر، ثم حمل على الأكتاف إلى مسجد مخيم جنين، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء في المخيم، بناءً على وصيته.

وردد المشيعون الشعارات المنددة بعدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في محافظة جنين ومختلف محافظات الوطن، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وقال والد الشهيد لـ"وفا، إن جيش الاحتلال قتل صلاح بدم بارد عندما كان يستقل دراجته النارية مع أصدقائه خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة.

وباستشهاد الشاب بريكي، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 175 شهيداً (124 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، بينهم 41 طفلاً.