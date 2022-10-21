بالفيديو صحفي أرجنتيني يبكي بعد نجاحه في إجراء مقابلة فردية مع ميسي

نُشر مقطع فيديو يظهر فيه الصحفي الأرجنيتني الشهير بابلو جيرالت، أحد مذيعي التلفزيون الأرجنتين، وهو يبكي عقب لقاء النجم العالمي ليونيل ميسي.

لكن بمجرد انتهاء المقابلة انفجر الصحفي بالبكاء بعد تحقيق أحد أحلامه بإجراء مقابلة مع ميسي.

وظهر في الفيديو أن ميسي تفاجئ من تصرف جيرالت فضحك وتمدد على الأريكة، قبل أن يستند ويوجّه بعض الكلمات للصحفي ويربت على ركبته.

وبعد المقابلة أوضح جيرالت: "حلم حياتي كان أن أجري حديثًا فرديًا مع ميسي، من شخص يحبه، ويعجب به، وكان محظوظًا بما يكفي لمرافقته".