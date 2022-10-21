الكشف عن تفاصيل جديدة بقضية تسريب معلومات لصالح حماس

كشفت قناة كان العبرية، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة في القضية الأمنية الخطيرة التي يُتهم فيها ثلاثة من فلسطينيي الداخل بتسريب معلومات حساسة عن شركة سيلكوم لحركة حماس.

وأوضحت القناة العبرية، أن الفلسطينيين الثلاثة أجروا تجربة فعلية أثناء إحدى جولات الحرب على قطاع غزة لاختبار ما إذا كان بإمكانهم تعطيل البنى التحتية لشركة الاتصالات الخلوية أم لا.

وأضافت نقلًا عن مصدر إسرائيلي مطلع "كنا قاب قوسين أو أدنى من كارثة".

وأشارت القناة العبرية إلى أنه سيتم إخضاع موظفين كبار في شركات الاتصالات الإسرائيلية لفحص أمني في أعقاب قضية التجسس.

وكانت دائرة الإنترنت في مكتب المدعي العام في إسرائيل قدمت، أمس الخميس، لائحة اتهام خطيرة ضد ثلاثة من سكان الشمال، بزعم تسليم معلومات أمنية كبيرة وحساسة لحركة حماس.