أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 21-10-2022

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تراجع أسعار الذهب في السعودية

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات اليوم الجمعة 21 -10- 2022، ووصلت لمستويات مغرية للشراء.

ويُشار إلى أنه جاء هذا الهبوط تزامنا مع اتجاه المعدن النفيس لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية خلال 3 أسابيع خلال تعاملات الأسبوع الحالي.





سعر كافة عيارات الذهب في السعودية

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، إلى 197.14 ريال (52.45 دولار)، مقابل 198.27 ريال (52.19 دولار) خلال تعاملات أمس بحسب منصة " gold-price-today" المختصة في رصد أسعار الذهب بالمملكة.

في حين تراجع جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى مستوى 172.50 ريال (45.89 دولار) مقارنة بـ 174.86 ريال (46.49 دولار) خلال تعاملات أمس.

يأتي هذا في الوقت الذي بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم بالسعودية نحو 115.00 ريال (30.6 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 98.57 ريال (26.23 دولار).

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1380 ريالاً مقابل 1388 دولار خلال تعاملات يوم أمس الأربعاء .





أسعار الذهب العالمية

وعالمياً، استقرت أسعار عقود الذهب الفورية ضمن نطاق صعود وهبوط لم يتجاوز الدولار الواحد، ترقبا لتحركات الدولار وقرار سعر الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) خلال اجتماعه.