"الجهاد الإسلامي" تزُف الشهيد صلاح بريكي ابن "كتيبة جنين" الذي ارتقى أثناء تصديه لاقتحام مدينة جنين

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها المجاهد: صلاح عبد الله بريكي (19 عامًا) ابن "كتيبة جنين"، الذي ارتقى برصاص الاحتلال أثناء تصديه لاقتحام مدينة جنين فجر اليوم الجمعة.

وقالت الحركة في بيان لها :"إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ ننعى الشهيد صلاح الذي التحق بقافلة شهداء جنين الذين صنعوا المجد وقدموا واجبهم على طريق القدس، لنؤكد أن هذه الدماء الطاهرة سوف تسعر من انتفاضة شعبنا وستكتب نصره على هذا العدو المجرم".

وباركت الأيدي المباركة لمجاهدي "كتيبة جنين" في سرايا القدس، ومقاومي شعبنا الأبطال، الذين يسطرون ملاحم العز والفخار لشعبنا في وجه العدوان الصهيوني الذي يستهدف أهلنا ومقدساتنا ويتصدون لجنوده ومستوطنيه على امتداد الضفة الباسلة.

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيد صلاح بريكي ابن كتيبة جنين

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي فلسطين

تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها المجاهد: صلاح عبد الله بريكي (19 عامًا) ابن كتيبة جنين، الذي ارتقى برصاص الاحتلال أثناء تصديه لاقتحام مدينة جنين فجر اليوم الجمعة.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ ننعى الشهيد صلاح الذي التحق بقافلة شهداء جنين الذين صنعوا المجد وقدموا واجبهم على طريق القدس، لنؤكد أن هذه الدماء الطاهرة سوف تسعر من انتفاضة شعبنا وستكتب نصره على هذا العدو المجرم.

نبارك الأيدي المباركة لمجاهدي كتيبة جنين في سرايا القدس، ومقاومي شعبنا الأبطال، الذين يسطرون ملاحم العز والفخار لشعبنا في وجه العدوان الصهيوني الذي يستهدف أهلنا ومقدساتنا ويتصدون لجنوده ومستوطنيه على امتداد الضفة الباسلة.

نتقدم بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد بريكي ومن أهلنا في جنين البطولة التي باتت علمًا للجهاد والمقاومة، سائلين الله أن يجعل دم الشهيد لعنة على القتلة المجرمين وشفاعة وذخرًا لأهله ومحبيه.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الجمعة 25 ربيع أول 1444 هـ - 21 أكتوبر 2022م