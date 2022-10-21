تفاصيل جديدة حول قضية تسريب معلومات حساسة عن شركة سيلكوم لـ"حماس"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:24 ص
21 أكتوبر 2022
هجمات سايبر
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كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة حول قضية تسريب معلومات حساسة عن شركة سيلكوم "الإسرائيلية" لـ"حماس".

وقالت قناة كان العبرية: "إنه تم الكشف عن تفاصيل جديدة للقضية الأمنية الخطيرة التي يُتهم فيها ثلاثة من فلسطينيي الداخل بتسريب معلومات حساسة عن شركة سيلكوم لمنظمة حماس".

وأضافت القناة العبرية:" أن الثلاثة أجروا تجربة فعلية أثناء إحدى جولات الحرب لاختبار ما إذا كان بإمكانهم تعطيل البنى التحتية لشركة الاتصالات الخلوية أم لا".

وقال مصدر مطلع:" أننا كنا قاب قوسين أو أدنى من كارثة، وعلى إثر ذلك سيتم إخضاع موظفين كبار في شركات الاتصالات "الإسرائيلية" لفحص أمني في أعقاب قضية التجسس هذه".

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