تفاصيل جديدة حول قضية تسريب معلومات حساسة عن شركة سيلكوم لـ"حماس"

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة حول قضية تسريب معلومات حساسة عن شركة سيلكوم "الإسرائيلية" لـ"حماس".

وقالت قناة كان العبرية: "إنه تم الكشف عن تفاصيل جديدة للقضية الأمنية الخطيرة التي يُتهم فيها ثلاثة من فلسطينيي الداخل بتسريب معلومات حساسة عن شركة سيلكوم لمنظمة حماس".

وأضافت القناة العبرية:" أن الثلاثة أجروا تجربة فعلية أثناء إحدى جولات الحرب لاختبار ما إذا كان بإمكانهم تعطيل البنى التحتية لشركة الاتصالات الخلوية أم لا".

وقال مصدر مطلع:" أننا كنا قاب قوسين أو أدنى من كارثة، وعلى إثر ذلك سيتم إخضاع موظفين كبار في شركات الاتصالات "الإسرائيلية" لفحص أمني في أعقاب قضية التجسس هذه".