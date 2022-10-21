هل يرحل رونالدو عن مانشستر يونايتد؟

أكدت العديد من التقارير الصحفية أن قرار تين هاج باستبعاد رونالدو، سيكون تمهيدا لرحيله عن قلعة "الشياطين الحمر" في الميركاتو الشتوي المُقبل.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن تين هاج، كتب الفصل الأخير في رحلة النجم البرتغالي مع "الريد ديفلز".

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن العلاقة بين رونالدو تين هاج "وصلت الآن إلى نقطة الانهيار، وأصبح اللاعب مصمماً على الرحيل.

يأتي ذلك بالرغم من تعليق اللاعب الذي أكد فيه أنه لن يستسلم، مضيفا: "كما فعلت دائما طوال مسيرتي، أحاول أن أعيش وألعب باحترام تجاه زملائي وخصمي ومدربي، هذا لم يتغير، أنا لم أتغير".

وأضاف رونالدو: "أنا نفس الشخص والمحترف الذي كنت عليه طوال الـ20 عاما الماضية، ألعب كرة القدم الخاصة بالنخبة، ولعب الاحترام دائما دورا مهما للغاية في عملية صنع القرار".

ومن جانبها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC":" إن إدارة مانشستر يونايتد، أيدت قرار تين هاج باستبعاد اللاعب وتحويله إلى التدريبات المنفردة".

جدير ذكره أنه ربما لا تؤدي تلك الأحداث إلا لطريق واحد وهو رحيل رونالدو عن "الشياطين الحمر" في يناير/كانون الثاني المُقبل.