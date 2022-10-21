ميسي يستبق كأس العالم بتصريحات مفاجئة.. فماذا قال؟

خرج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بعدة تصريحات جديدة ومفاجئة تتعلق بمستقبله الكروي قبل شهر على انطلاق كأس العالم 2022.

وكان ميسي صرح مؤخرا بأن كأس العالم التي ستقام في قطر بداية من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ستكون الأخيرة له مع المنتخب الأرجنتيني.

لكنه ترك الباب مفتوحا لإمكانية الاستمرار بقميص "التانجو"، قائلا لمحطة "دايركت سبورتس" التلفزيونية: "هل أستمر في الأرجنتين بعد المونديال؟، أشعر بتحسن بدني كبير في الوقت الحالي".

وتابع ميسي: "أنا حاليا أفضل من العام الماضي عندما وصلت إلى باريس سان جيرمان، عندما قلت قبل أيام قليلة إن هذه هي كأس العالم الأخيرة، فقد فعلت ذلك بسبب مشكلة عمري المنطقية، حيث أنني حاليا 35 عاما، ولكن بعد أن ينتهي المونديال، سنرى ما سيحدث".

وعن ترشيح الأرجنتين للمنافسة بقوة على لقب كأس العالم، قال ميسي: "حلمنا كبير والإثارة موجودة بالتأكيد، نحن ذاهبون للقتال، قد لا نكون أفضل المرشحين، لكننا لسنا خائفين من أي فريق ونحن مستعدون للعب ضد أي منتخب".

وأردف: "هناك جيل من الفتيان نشأوا وهم يراقبونني، ورأوني وأنا أحمل لقب كوبا أمريكا مع الأرجنتين وجعل الفريق أقوى، أشعر أنهم سيدعموني حتى النهاية".

وختم ميسي: "يجب أن أقول إن الناس دائمًا ما أظهروا لي حبهم، حتى في أسوأ اللحظات، هذا ممتع للغاية وأنا أقدر ذلك، أنا متحمس لأن أكون قادرًا على الوصول إلى مثل هؤلاء الأشخاص، هناك الكثير من الناس في الأرجنتين أو في العالم بشكل عام يدعمونني دائمًا".