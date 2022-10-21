دراسة تكشف عن ملامح جينية لأول أسرة للإنسان البدائي!

كشفت دراسة عن ملامح أول أسرة للانسان البدائي، فمثل كل البشر، عاش إنسان "نياندرتال" حياته منغمسًا في مجتمعات، لقد أكل ونام ومات بصحبة أقاربه.

كانت هذه المجتمعات مرتبطة بالآخرين في شبكات أكبر من التفاعل، لتشكيل مجتمع إنسان نياندرتال في المنطقة.

حاولت الدراسة الحديثة التي نشرت في مجلة "نيتشر"، الإجابة عن هذه الأسئلة، من خلال تتبع تسلسل الحمض النووي من عظام 13 رجلاً وامرأة وطفل من إنسان "نياندرتال".

وقال ريتشارد روبرتس، أحد معدي الدراسة:" إن بحثهم كشف عن مجموعة من حوالي 10 إلى 20 إنسانا نياندرتال عاشوا في سفوح ألتاي قبل حوالي 54 ألف عام".

وأضاف:" أن معظمهم كانوا مترابطين، بما في ذلك الأب وابنته الصغيرة وزوج من الأقارب من الدرجة الثانية.

ووجد الباحثون أيضا أن التنوع الجيني لكروموسومات واي، التي تنتقل عبر خط الذكور، كان أقل من التنوع الجيني للحمض النووي للميتوكوندريا، الذي ينتقل من الأمهات.

وقال الباحثون إن هذا يشير إلى أن 60% على الأقل من الإناث جئن من مجتمع آخر للانضمام إلى عائلات رفاقهن.

وتابع: "نياندرتال امتلك مهارات فنية وقدرات معرفية وسلوكيات رمزية مثيرة للإعجاب".وقال روبرتس إن أول حفريات إنسان نياندرتال اكتشفت في أوروبا منذ أكثر من 160 عاما، لكن لم يعرف سوى القليل عن حجم المجموعة أو التنظيم الاجتماعي لمجتمعات النياندرتال