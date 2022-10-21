"لجنة أممية" تقدم تحقيقاتها بشأن جرائم الاحتلال خلال أيام

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن لجنة التحقيق الدائمة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والتي تم تشكيلها في أعقاب معركة "سيف القدس" في مايو 2021 ستقدم في الأيام القادمة تحقيقاتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية: "فإن اللجنية ستقدم تقريراً وصفته بـ"المعادي" و"المتحيز" ينتقد "إسرائيل" بشدة، ويتهمها بجرائم حرب.

ويوصي التقرير بإشراك محكمة العدل الدولية في التحقيق ضد "إسرائيل"، ويشير إلى أن المستوطنات في الضفة الغربية هي جريمة حرب.

وقال سفير كيان الاحتلال في الأمم المتحدة جلعاد إردان للصحيفة العبرية :"إنه سيرد بحدة على التقرير الذي وصفه بالمنحاز ويعالج عدم تشكيل لجنة تحقيق، خلال جلسة الاستماع التي ستعقد الأسوع المقبل"