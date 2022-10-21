مزاعم أمريكية: "عسكريون إيرانيون" في شبه جزيرة القرم لمساعدة روسيا

زعمت الولايات المتحدة الأميركية، مساء أمس، أن السلطات الإيرانية، قامت بإرسال عسكريين إلى شبه جزيرة القرم، لمساعدة الجيش الروسي في تشغيل طائرات مُسيّرة قدمتها طهران لموسكو لشن ضربات في أنحاء أوكرانيا.

وادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة خلصت إلى وجود أفراد عسكريين إيرانيين على الأرض في شبه جزيرة القرم لمساعدة الجيش الروسي في تشغيل طائرات مسيرة.

وقال برايس: "إنه يمكننا أن نؤكد أن العسكريين الروس المتمركزين في القرم يوجهون الطائرات المُسيّرة الإيرانية ويستخدمونها لشن ضربات في أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك الغارات في كييف في الأيام الأخيرة".

وتابع قائلا :"تقييمنا هو أن هناك أفرادا عسكريين إيرانيين على الأرض في القرم ويساعدون روسيا في العمليات".

من جانبه، كرر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الادعاءات الأميركية، وقال إن "تقديراتنا أن عناصر عسكريين إيرانيين كانوا على الأرض في القرم وساعدوا روسيا في هذه العمليات".

وأضاف كيربي:" أن الإيرانيين في القرم كانوا مدربين وعناصر دعم تقني، وأن الروس كانوا يوجهون المسيرات التي ألحقت أضرارا بالغة ببنى تحتية أوكرانية".

وتابع :"طهران الآن منخرطة مباشرة على الأرض، ومن خلال توفير أسلحة يطال تأثيرها مدنيين وبنى تحتية مدنية في أوكرانيا".

وأردف كيربي:"ستبذل الولايات المتحدة كافة السبل لما أسماه بـ"كشف ومواجهة" إمداد إيران لتلك الذخائر ضد الشعب الأوكراني".

وشدد المسؤول في البيت الأبيض على أن واشنطن ستواصل "تطبيق كل العقوبات الأميركية على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية.