سقوط 50 قتيلاً في صدامات بين محتجين والشرطة في تشاد

أعلنت الحكومة التشادية مقتل نحو 50 شخصا خلال صدامات دامية بين الشرطة ومتظاهرين احتجوا على سيطرة الجيش على السلطة، وفرضت حظر تجول ليليا.

وتظاهر مئات في العاصمة، نجامينا، ومناطق أخرى أمس، الخميس، تزامنا مع الموعد الذي وعد فيه الجيش عند تسلمه السلطة بنقل الحكم لمدنيين منتخبين قبل أن يمدد مؤخرا الفترة الانتقالية لعامين إضافيين.

وأكد رئيس الوزراء التشادي، صالح كبزابو، مساء الخميس، سقوط خمسين قتيلا، موضحا أن معظمهم وقعوا في نجامينا ومدينتي موندو وكومرا، فيما أصيب أكثر من 300 آخرين.

وأعلن فرض حظر تجول بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا (19,00 ت غ و05,00 بتوقيت غرينيتش) سيظل ساري المفعول حتى "الاستعادة التامة للأمن" في بؤر الاضطرابات.

كما أعلن كبزابو "تعليق جميع أنشطة" أحزاب معارضة بارزة، متعهدا فرض النظام في أنحاء البلاد.

ويُشار إلى أنه سبق أن قدرت الحكومة عدد القتلى بـ30 بينهم عشرة من عناصر قوات الأمن.