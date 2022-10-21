محدث بالفيديو والصور استشهاد الشاب صلاح بريكي خلال اقتحام الاحتلال لجنين فجراً

استشهد، فجر اليوم الجمعة ٢١-١٠-٢٠٢٢، الشاب صلاح البريكي "19 عاماً" متأثرا بإصابته في الرقبة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين.

وافادت مصادر طبية، بوقوع 3 إصابات طفيفة وصلت لمستشفى جنين الحكومي خلال الاشتباكات التي وقعت فجر اليوم في جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة جنين وداهمت العديد من المباني ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود من قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة أربعة شبان، جروح أحدهم خطيرة.

وأوضحت المصادر باندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال حاولت اقتحام المدينة.

وأشارت، إلى قيام قوات الاحتلال باعتقال المطارد براء علاونة من جنين خلال عملية الاقتحام.

وقالت كتيبة جنين:" بعون الله ووقوته تمكن مجاهدوا كتيبة جنين ولواء الشهداء من استهداف قوات الاحتلال في جبل ابو ظهير بصليات كثيفة من الرصاص".

وقال موقع حدشوت بتاخون سدي: "قبل قليل انتهى نشاط عسكري ضروري لقوات الجيش في جنين، وخلاله ألقى فلسطينيون زجاجات حارقة وعبوات وأطلقوا نيران حية على القوات، زاعماً "بعد المهمة الناجحة، غادرت جميع القوات بأمان دون وقوع إصابات للقوات".





