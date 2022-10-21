أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 21-10-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:56 ص
21 أكتوبر 2022
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حافظت بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 21-10-2022، على ارتفاعها ولاسيما أسعار البندورة، فيما استمر ارتفاع أسعار البيض والدجاج.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 21-10-2022، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 3.3
2 خيار 1.7
3 بصل 1.7
4 كوسا 3
5 باذنجان 1.7
6 فلفل 4
7 جزر 3
8 ثوم 8
9 ملفوف 0
10 زهرة 4
11 قرع 4
12 ليمون 2.5
13 ملوخية 2
14 فصوليا 8
15 بيض 14
16 دجاج 12
17 لحمة 40
18 بطاطا 2.5

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