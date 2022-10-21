حافظت بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 21-10-2022، على ارتفاعها ولاسيما أسعار البندورة، فيما استمر ارتفاع أسعار البيض والدجاج.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 21-10-2022، كما يلي: