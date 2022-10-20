سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022،

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات صباح اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الدولار في لبنان اليوم، حيث شهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً مقابل الليرة اللبنانية لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصعد إلى مستوى 40300 - 40400 ليرة لبنانية لكل دولار، مقابل 40300 و 40350 ليرة للدولار الواحد، في ختام تداولات أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

سبب تراجع الليرة مقابل الدولار

ويتساءل البعض عن سبب تراجع الليرة، رغم الحوافز الاقتصادية العديدة التي تدعمها، وعلى رأسها اتفاق ترسيم الحدود المتوقع إبرامه بين بيروت وتل أبيب يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول، والذي بدوره سيسمح للبنان بزيادة حصصها من تصدير غاز ونفط شرق المتوسط.

ويرى خبراء سوق المال أن أمر ترسيم الحدود لا يعني أن لبنان أصبح بلداً نفطيا، بل لا تزال الأمور في طور التنفيذ، والمرحلة التالية هي تنقيب لبنان عن الغاز والنفط في البحر المتوسط، وبعد ذلك يمكن الحديث عن إيرادات النفط ومدى تأثيرها على الاحتياطيات النقدية للبلاد، وقوة الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وقدرت خسائر الليرة اللبنانية بنحو 90% من قيمتها بسبب الانهيار الاقتصادي الذي دخل الآن عامه الثالث وأدى إلى انتشار الفقر، حيث أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في أغسطس/ آب الماضي، أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر، والتي بات معها يعيش 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر".

وترتب على الانهيار الاقتصادي في "باريس الشرق" حدوث شلل في النظام المصرفي، وتجميد مدخرات المودعين في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.