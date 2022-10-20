سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الجمعة أكتوبر 2022 | سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم

سعر الذهب في الأردن خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب في الأردن، و خصوصاً المستثمرين و التجار، حيث تشهد محركات البحث العالمية عمليات بحث مكثفة عن أسعار الذهب، و لذلك يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني، كما جاءت في أحدث تداول اليوم الجمعة 21 -10-2022.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة

هبطت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات الجمعة 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، فيما يترقب "النفيس" مزيدا من خفض أسعار الفائدة.





سعر الذهب مقابل الدينار الاردني

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعاً اليوم في الأردن خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، حيث وصل إلى مستوى 37.30 دينار (52.60 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في الأردن نحو 21.76 ديناراً (30.69 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 18.65 دينار (26.30 دولار).

و هبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن عند مستوى 32.64 ديناراً (46.03 دولار). كنا تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن، ليهبط إلى مستوى 27.97 دينار (39.45 دولار)..

سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن

هبط سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) لينزل إلى مستوى 261.08 دينار (368.24 دولار).