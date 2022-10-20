سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 21-10-2022 عيار 21 و 18 و 24 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 21-10-2022عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار والليرة السورية ، فريق فلسطين اليوم الإخبارية وضع لكم الأسعار الكاملة عن سعر الذهب في سوريا بجميع العيارات المحدثة بحيث يمكن لجميع المتابعين والمهتمين والزوار وغيرهم التعرف عليها بمجرد اكمال قراءة المقالة حتى النهاية كما وجاء سجل سعر الذهب عيار 21 أمس في الأسواق السورية مستوى 115,263 ما يُعادل (45.88 دولار) ونشير لكم إلى أن هذه الأرقام تختلف كل 24 ساعة تحكمها عوامل عدة مرتبطة بسعر الدولار والطاقة وغيره وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 21-10-2022

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 260,571 شراء 260,000

عيار 22 بيع 238,857 شراء 238,333

عيار 21 بيع 228,000 شراء 227,500

عيار 18 بيع 195,429 شراء 195,000

عيار 14 بيع 152,000 شراء 151,667

عيار 12 بيع 130,286 شراء 130,000

الاونصة بيع 8,103,771 شراء 8,086,000

الجنيه الذهب بيع 1,824,000 شراء 1,820,000

الكيلو بيع 260,571,429 شراء 260,000,000



سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 131,508 ليرة $52.34

سعر الذهب عيار 22 120,550 ليرة $47.98

اسعار الذهب عيار 21 115,072 ليرة $45.80

اسعار الذهب عيار 18 98,633 ليرة $39.26

سعر الذهب عيار 14 76,713 ليرة $30.53

سعر الذهب عيار 12 65,754 ليرة $26.17

اسعار أوقية الذهب 4,089,896 ليرة $1,628

اسعار جنيه الذهب 920,578 ليرة $366.39

اسعار كيلو الذهب 131,507,922 ليرة $52,341

سعر الذهب في سوريا اليوم للشراء وللبيع بالمصنعية



سعر الذهب اليوم في سوريا 18

كما وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

19 أكتوبر 131,686 115,228 98,766 76,817 65,843

18 أكتوبر 133,503 116,818 100,129 77,877 66,752

17 أكتوبر 133,156 116,514 99,869 77,675 66,578

16 أكتوبر 133,003 116,380 99,753 77,585 66,501

15 أكتوبر 133,003 116,380 99,753 77,585 66,501

14 أكتوبر 132,817 116,217 99,614 77,477 66,408

13 أكتوبر 134,562 117,744 100,923 78,495 67,281

12 أكتوبر 135,442 118,515 101,583 79,008 67,721

11 أكتوبر 134,691 117,857 101,020 78,570 67,346

10 أكتوبر 134,917 118,055 101,190 78,702 67,459

وفي نهاية المقالة التي وضعنا وشرحنا فيها حول سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 21-10-2022عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار والليرة السورية نتمنى ان يكون قد نالت اعجابكم كما أن الفريق يقوم يوميا بكتابة هذه المقالات التي نشرح فيها اسعار الذهب كافة .