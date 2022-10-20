سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 21-10-2022 عيار 21 و 18 و 24 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 21-10-2022عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار والليرة السورية ، فريق فلسطين اليوم الإخبارية وضع لكم الأسعار الكاملة عن سعر الذهب في سوريا بجميع العيارات المحدثة بحيث يمكن لجميع المتابعين والمهتمين والزوار وغيرهم التعرف عليها بمجرد اكمال قراءة المقالة حتى النهاية كما وجاء سجل سعر الذهب عيار 21 أمس في الأسواق السورية مستوى 115,263 ما يُعادل (45.88 دولار) ونشير لكم إلى أن هذه الأرقام تختلف كل 24 ساعة تحكمها عوامل عدة مرتبطة بسعر الدولار والطاقة وغيره وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:
سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 21-10-2022
كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:
الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية
عيار 24 بيع 260,571 شراء 260,000
عيار 22 بيع 238,857 شراء 238,333
عيار 21 بيع 228,000 شراء 227,500
عيار 18 بيع 195,429 شراء 195,000
عيار 14 بيع 152,000 شراء 151,667
عيار 12 بيع 130,286 شراء 130,000
الاونصة بيع 8,103,771 شراء 8,086,000
الجنيه الذهب بيع 1,824,000 شراء 1,820,000
الكيلو بيع 260,571,429 شراء 260,000,000
سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21
وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على التالي:
الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 131,508 ليرة $52.34
سعر الذهب عيار 22 120,550 ليرة $47.98
اسعار الذهب عيار 21 115,072 ليرة $45.80
اسعار الذهب عيار 18 98,633 ليرة $39.26
سعر الذهب عيار 14 76,713 ليرة $30.53
سعر الذهب عيار 12 65,754 ليرة $26.17
اسعار أوقية الذهب 4,089,896 ليرة $1,628
اسعار جنيه الذهب 920,578 ليرة $366.39
اسعار كيلو الذهب 131,507,922 ليرة $52,341
سعر الذهب في سوريا اليوم للشراء وللبيع بالمصنعية
سعر الذهب اليوم في سوريا 18
كما وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
19 أكتوبر 131,686 115,228 98,766 76,817 65,843
18 أكتوبر 133,503 116,818 100,129 77,877 66,752
17 أكتوبر 133,156 116,514 99,869 77,675 66,578
16 أكتوبر 133,003 116,380 99,753 77,585 66,501
15 أكتوبر 133,003 116,380 99,753 77,585 66,501
14 أكتوبر 132,817 116,217 99,614 77,477 66,408
13 أكتوبر 134,562 117,744 100,923 78,495 67,281
12 أكتوبر 135,442 118,515 101,583 79,008 67,721
11 أكتوبر 134,691 117,857 101,020 78,570 67,346
10 أكتوبر 134,917 118,055 101,190 78,702 67,459
وفي نهاية المقالة التي وضعنا وشرحنا فيها حول سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 21-10-2022عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار والليرة السورية نتمنى ان يكون قد نالت اعجابكم كما أن الفريق يقوم يوميا بكتابة هذه المقالات التي نشرح فيها اسعار الذهب كافة .