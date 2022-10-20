سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 21-10-2022 عيار 21 و 18 و 24 للبيع والشراء بالمصنعية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:30 م
20 أكتوبر 2022
سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 21-10-2022 عيار 21 و 18 و 24 للبيع والشراء بالمصنعية
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سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 21-10-2022عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار والليرة السورية ، فريق فلسطين اليوم الإخبارية وضع لكم الأسعار الكاملة عن سعر الذهب في سوريا بجميع العيارات المحدثة بحيث يمكن لجميع المتابعين والمهتمين والزوار وغيرهم التعرف عليها بمجرد اكمال قراءة المقالة حتى النهاية كما وجاء سجل سعر الذهب عيار 21 أمس في الأسواق السورية مستوى 115,263 ما يُعادل (45.88 دولار) ونشير لكم إلى أن هذه الأرقام تختلف كل 24 ساعة تحكمها عوامل عدة مرتبطة بسعر الدولار والطاقة وغيره وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 21-10-2022

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة    سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 260,571 شراء 260,000

عيار 22 بيع 238,857 شراء 238,333

عيار 21 بيع 228,000 شراء 227,500

عيار 18 بيع 195,429 شراء 195,000

عيار 14 بيع 152,000 شراء 151,667

عيار 12 بيع 130,286 شراء 130,000

الاونصة بيع 8,103,771 شراء 8,086,000

الجنيه الذهب       بيع 1,824,000 شراء 1,820,000

الكيلو    بيع 260,571,429 شراء 260,000,000

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سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على التالي:

الوحدة    ليرة سورية         دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      131,508 ليرة     $52.34

سعر الذهب عيار 22       120,550 ليرة     $47.98

اسعار الذهب عيار 21      115,072 ليرة     $45.80

اسعار الذهب عيار 18      98,633 ليرة      $39.26

سعر الذهب عيار 14       76,713 ليرة      $30.53

سعر الذهب عيار 12       65,754 ليرة      $26.17

اسعار أوقية الذهب 4,089,896 ليرة   $1,628

اسعار جنيه الذهب 920,578 ليرة     $366.39

اسعار كيلو الذهب 131,507,922 ليرة         $52,341

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سعر الذهب في سوريا اليوم للشراء وللبيع بالمصنعية 


سعر الذهب اليوم في سوريا 18

كما وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم     عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

19 أكتوبر         131,686         115,228         98,766 76,817 65,843

18 أكتوبر         133,503         116,818         100,129         77,877 66,752

17 أكتوبر         133,156         116,514         99,869 77,675 66,578

16 أكتوبر         133,003         116,380         99,753 77,585 66,501

15 أكتوبر         133,003         116,380         99,753 77,585 66,501

14 أكتوبر         132,817         116,217         99,614 77,477 66,408

13 أكتوبر         134,562         117,744         100,923         78,495 67,281

12 أكتوبر         135,442         118,515         101,583         79,008 67,721

11 أكتوبر         134,691         117,857         101,020         78,570 67,346

10 أكتوبر         134,917         118,055         101,190         78,702 67,459

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وفي نهاية المقالة التي وضعنا وشرحنا فيها حول سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 21-10-2022عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار والليرة السورية نتمنى ان يكون قد نالت اعجابكم كما أن الفريق يقوم يوميا بكتابة هذه المقالات التي نشرح فيها اسعار الذهب كافة .

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