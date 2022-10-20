الحرس الثوري الإيراني: لن نسمح بأن يكون لـ "إسرائيل" قاعدة عسكرية في جوارنا

قال قائد القوة البرية في حرس الثوري الايراني، العميد محمد باكبور، اليوم الخميس، إنّ الظروف التي تخيم على المنطقة والبلدان المطلة على الخليج توجب على إيران التعامل مع هذه المنطقة بحساسيّة، كونها مرتبطة بمصالح طهران الوطنية.

ولفت إلى أنّ "حدوث أي تغيير في حدودنا الجغرافية، يستهدف مصالحنا الوطنية"، معقّباً بأن "مناوراتنا الأخيرة في منطقة نهر أرس تحمل رسالة إلى أعدائنا، مفادها أننا لا نتجاهل مصالحنا الوطنية وأمننا القومي، ولا نجامل أحداً في ذلك".

وشدد قائد القوة البرية في حرس الثورة على التصدي لكل من يحاول اجتياز خطوط بلاده الحمر.

وأضاف: "عندما رأت إسرائيل أنّ إيران اخترقت أبوابها، فكرت في إنشاء قواعد لها عند جانبي حدودنا"، مؤكداً: "لن نسمح بأن يكون للنظام الصهيوني قاعدة في منطقتنا".

وبيّن أنّ "الكيان الصهيوني يخطّط لإنشاء قواعد عسكرية واستخبارية في بعض الدول المجاورة، لكن لن يكون له قاعدة قربنا"، مؤكداً أن قوة إيران وقدرتها بمثابة الشوكة في عين الأعداء"، مشدداً على عدم خضوعها لشروطهم.

وأشار باكبور إلى أنّ "تحــرير أذربيجان لأراضيها المحتلة في منطقة كاراباخ أمر مفرح، ورحبنا بذلك".

وفي 27 أيلول/سبتمبر، أعلن قائد شرطة الحدود الإيرانية، العميد أحمد علي كودرزي، أنه "تم القضاء على مجموعة إرهابية مكونة من 7 مسلحين، كانوا يحملون معدّات عسكريّة في منطقة خُدا آفرين، الحدودية مع آذربيجان".

وقال كودرزي: "سنتصدى بقوة لكل عمل مسلح عند حدودنا"، مؤكداً أنّ "الرد على كل المعتدين سيكون قاسياً".