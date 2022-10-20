قادة تحالف القوى الفلسطينية يثمنون موقف الرئيس الأسد الداعم لحقوق الفلسطينيين ومقاومته

ثمّن قادة تحالف القوى الفلسطينية في دمشق، لقاء الرئيس السوري بشّار الأسد بقادة الفصائل الفلسطينية، وموقفه الداعم للمقاومة الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ثمّن قادة تحالف القوى الفلسطينية في دمشق، لقاء الرئيس السوري بشار الاسد بقادة الفصائل الفلسطينية، وموقفه الداعم للمقاومة الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

موقف القادة الفلسطينيين، جاء خلال اجتماع القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية، عقد في مكتب فتح الانتفاضة في دمشق، حيث ناقش المجتمعون الحوارات الفلسطينية الفلسطينية التي عقدت في الجزائر وأثرها على وحدة الشعب الفلسطيني وقضيته.

وثمّن قادة الفصائل المجتمعة لقاء الرئيس السوري بشار الاسد بقادة الفصائل الفلسطينية، وموقفه الداعم للمقاومة الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .

كما أدان المجتمعون جرائم الكيان الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ودعوا الشعب الفلسطيني للوقوف صفا واحدا ضد هذه الجرائم، مؤكدين أن المقاومة هي الطريق الوحيد للتحرير واستعادة الأرض الحقوق.