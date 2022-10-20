الاحتلال يغلق حاجز سالم أمام دخول فلسطينيي الـ48 لمنطقة جنين

أعلن الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم، الخميس، إغلاق حاجز "سالم" أمام دخول فلسطينيي الـ48 إلى منطقة جنين شمالي الضفة الغربية، وذلك إلى أجل غير مسمى.

وجاء قرار الاحتلال عقب جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية عقدها وزير أمن الاحتلال، بيني غانتس، بمشاركة قادة جيش الاحتلال، إثر استهداف قاعدة الاحتلال العسكرية قرب حاجز سالم بعمليات إطلاق نار في الأيام الماضية.

وجاء في بيان صدر عن سلطات الاحتلال أن قرار إغلاق الحاجز يدخل حيّز التنفيذ اليوم، الخميس، ويستمر "حتى إشعار آخر".

واندلعت، اليوم، مواجهات بين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.

واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين.

وعمّ الإضراب العام والتجاري، الخميس، كافة مدن الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، تنديدا باستشهاد الشاب عدي التميمي، منفذ عملية إطلاق النار في مخيم شعفاط، الذي أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية.

واستشهد التميمي في اشتباك مسلح مع حراس أمن الاحتلال عند مدخل مستوطنة "معالي أدوميم"، شرق القدس المحتلة.

ومنذ مطلع العام الجاري، تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصعيدا ملحوظا وارتفاعا في وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين.