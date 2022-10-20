12 عملية إطلاق نار واندلاع مواجهات في 50 نقطة بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 12 عملية إطلاق نار واندلاع المواجهات في 50 نقطة.

كما سجلت تفجير عبوة ناسفة، و12 محاولة تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبتي للمستوطنين، وإلقاء زجاجات حارقة في 10 نقاط للمواجهة.

وفي القدس، اندلعت مواجهات في كل ممن مخيم شعفاط والرام وبدو والجيب وصورباهر وأبو ديس والطور، وبين إجزا والعيزرية وحاجز قلنديا.

أما في رام الله، فأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال على معسكر عوفر، واندلعت مواجهات في المنطقة، كما أطلقوا النار صوب الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل، وتصدوا للمستوطنين قرب شارع 443، وألقوا الزجاجات الحارقة.

واندلعت مواجهات في كل من ترمسعيا والنبي صالح وكفر مالك والبيرة ومستوطنة بسجون ونعلين، وتصدى الفلسطينيون للمستوطنين في سنجل وطريق 465 ووادي الحرامة وحطموا مركبات المستوطنين

وفي جنين، أطلق مقاومون النار مرتني في أوقات مختلفة على حاجز الجلمة وفجروا عبوات ناسفة واندلعت مواجهات في المكان، كما أطلقوا النار على حاجز سالم ومستوطنة ميراف.

وشهدت نابلس عمليات إطلاق نار على حاجز حوارة وجبل جرزيم وحاجز الـ17ودير شرف، كما اندلعت مواجهات في دير شرف وقصرى وعصيرة الشمالية وبيتا وتل وحوارة، وحطم الفلسطينيون مركبات المستوطنين.

واندلعت مواجهات في طولكرم في المنطقة الغربية، والمدخل الشمالي في سلفيت، كما تصدى الفلسطينيون للمستوطنين في النبي الياس في قلقيلية وعزون، واندلعت مواجهات في عزون وحاجز ايال وعزبة الطبيب.

وتصدى الشبان لاعتداءات الاحتلال في بيت ساحور وحوسان في بيت لحم، كما اندلعت مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالي.

وشهدت الخليل عملية إطلاق نار في سعير واندلاع مواجهات في مخيم العروب وجسر حلحول وباب الزاوية، ومخيم الفوار وخرسا وبني نعيم وبئر حمص وراس الجورة، وتصدى الشبان للمستوطنين في مستوطنة غوش عتصيون وبيت أمر.