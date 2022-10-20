سعر غرام الذهب عيار 21 و 24 مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 اكتوبر 2022

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة أسعار الذهب من العيارات 21 و 24 مقابل الجنيه المصري، كما جاءت في تداولات صباح اليوم، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب في مصر، لا سيما التجار و الأشخاص المقبلين على الزواج من الرجال و النساء، و للتعرف على أسعار الذهب في مصر تابعوا قراءة هذه المقالة حتى النهاية أعزائي القراء لكي تكونوا على اطلاع بمستجدات أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 21-10-2022.

أسعار الذهب في مصر اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الجمعة 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لدى التجار ومحلات الصاغة العاملة في السوق المصرية.

سعر الذهب اليوم في مصر

و صعد سعر جرام الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الجمعة 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ليصل إلى 1270 جنيهاً (السعر لا يشمل المصنعية والضريبة والدمعة)، مقابل 1262.4 جنيه في ختام تداولات أمس.

و ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) ليصل إلى مستوى 1111 جنيهاً، مقابل 1105 جنيهات عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء.

و سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر لدى التجار ومحلات الصاغة نحو 953 جنيهًا، مقابل 947.7 جنيه، بنهاية تداولات أمس، بحسب منصة (آي صاغة) لرصد أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 741 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الجمعة 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 نحو 8888 جنيهًا، مقابل 8880 جنيها في ختام تداولات أمس.