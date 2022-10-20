قيامة عثمان الحلقة 101.. رابط الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان مترجمة و القنوات الناقلة

الحلقة 101 الجديدة من الموسم الرابع من مسلسل المؤسس عثمان، يبحث الكثير من عشاق الدراما التاريخية التركية، عن الحلقة 101 من مسلسل المؤسس عثمانKuruluş Osman، و رصد فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عمليات بحث كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي و محرك بحث جوجل عن مسلسل المؤسس عثمان، وعليه نقدم لكم في هذا التقرير كل المعلومات المتوفرة حول العمل الملحمي، المعروف أيضاً بـ اسم قيامة عثمان، و موعد عرض والقنوات الناقلة له، و رابط مشاهدة الحلقة 101 مترجمة و بجودة عالية.

مسلسل المؤسس عثمان Kurulu ş Osman

يعد العمل من أبرز إنتاجات الدراما التركية، ويعرض سيرة المؤسس عثمان بن أرطغرل، ومعاركه ضد مغول الشرق وبيزنطيي الغرب، وكيفية نهوضه بـ الدولة ومن ثم تعرضه للخيانة من المقربين منه.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان Kurulu ş Osman

تُعرض الحلقة الأسبوعية الجديدة من مسلسل Kuruluş Osman، مساء كل يوم أربعاء على شاشة قناة ATV التركية، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية.

وتُذيع قناة الفجر الجزائرية عرض الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية، مساء يوم الخميس من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية وتركيا والثامنة والنصف بتوقيت مصر، لتُعيد القناة في اليوم التالي عرض الحلقة المترجمة في تمام الساعة الثانية مساءً.

وتقوم قناة اليرموك بـ إعادة عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان مترجمة وبدقة عالية، مساء يوم السبت من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية وتركيا والسابعة بتوقيت مصر.

رابط الحلقة 101 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم الرابع

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

تردد قناة ATV التركية

التردد: 10796

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة اليرموك

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عامودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6