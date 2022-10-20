مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال الان على  يلا شوت YALLA SHOOT بدون تقطيع HD اليوم .. بث مباشر ماتش برشلونة وفياريال يلا كورة

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر الان على يلا شوت YALLA SHOOT بدون تقطيع HD اليوم الخميس الموافق 20-10-2022 حيث يبحث الملايين من الأشخاص والمتابعين للكرة المستديرة حول العالم عن رابط البث المباشر لمباراة برشلونة وفياريال التي تأتي في هذه المواجهة في الجولة 10 من الدوري الاسباني وهذا الأمر بكل تأكيد دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري إلى الحرص على كتابة هذه المقالة التي وضعنا فيها كافة التفاصيل علما أن البرشا يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة يدخل مواجهة قوية ضد خصم معقد هو فياريال والذي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني حيث يريد كلا الفريقين التركيز اكثر على تحقيق الفوز في هذه مواجهة النارية التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القدس والمملكة العربية السعودية ولقد ضفنا لكم بعض من تغريدات النشطاء على ماش برشلونة وفياريال وعن التفاصيل في السطور التالية .

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وعلى هذا الرابط هنــــــــــا يمكن لجميع المتابعين والسادة الكرام من مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال بجودة HD حيث يعرض موقع يلا شوت المباراة كاملة دون توقف او تقطيع ويمكن بكل سهولة تامة من مشاهدة المباراة مع الاهل والاحباب والأصدقاء .

وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية والعاشرة توقيت المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان والحادية عشر بتوقيت الامارات والعراق ، وسيجتمعان على ملعب سبوتيفاي كامب نو كما سيعلق على المباراة المعلق الرياضي حفيظ دراجي .

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ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة تشكيلة فريق برشلونة الذي سيواجه بها نظيره فياريال مساء اليوم وهي على النحو التالي: إذ أنه يأتي في حراسة المرمى مارك تير شتيغن ، وفي خط الدفاع يضم: جول كوندي، ماركوس ألونسو، جوردى البا (سيرجى روبيرتو)، بالدي أليخاندرو.

كما ونواصل معكم تقديم المعلومات حول تشكيلة فريق برشلونة ضد فياريال وهي التالي: إذ أنه يأتي في خط الوسط: بيدري، جافي، فرينكى دى يونج (فرانك كيسى) وفي خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز (أنسو فاتي).

وبعد أن تعرفنا على تشكيلة فريق برشلونة وضعنا لكم بعد تردد قناة بي ان سبورت beIN Sport HD1 وهو على النحو التالي: نايل سات بتردد 11054، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3. ويمكن لكم الان ضبطته بكل اريحية تامة على شاشات التلفاز ومشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر HD بدون تشويش او تقطيع.

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ولقد وضعنا لكم معلومات عاملة عن المواجهة التي تمت بين هذين الفريقين الاسبانيين العريقين وهو 50 مُباراة ، 30 فوز للبرشا ، 10 تعادل ، 10 خسارة ، سجل 103 هدف ، استقبل 59 هدف ، أكبر نتيجة في مواجهات الفريقين : 5-0 لبرشلونة في عام 2011 .

حسين علق عبر حسابته على تويتر: "برشلونة اليوم يبدأ مرحلة التعافي والعودة لسكة الانتصارات ، الفريق عليه أن يتجاوز فياريال اليوم وبلباو الأحد بأي شكل من الأشكال وأي تعثر آخر سيُعمق الجراح ويزيد المعاناة، حالياً يوجد هامش لـ تدارك الأمور وهذا يبدأ من الفوز اليوم وأتمنى من تشافي أن يتخذ بعض القرارات بالملعب".

لو ساكا بيلعب في برشلونة أو ريال مدريد كان سمعنا تطبيل وإشادة كبيرة 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/OwkXFFreZv — Abo Osama ❤️ (@anoosshaat55) October 20, 2022

محمود نشر عبر حسابه على تويتر :" إليكم نتيجة آخر خمس مواجهات بين برشلونة وفياريال في إطار الدوري الإسباني: ملعب كامب نو انتهت بفوز فياريال بنتيحة 2-0. ملعب سيراميكا انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3-1. ملعب سيراميكا انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 2-1 ".

مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر اليوم الخميس 20-10-2022

ونواصل معكم حول بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال الان على يلا شوت اليوم الخميس، إذ كتب : فيصل السبيعي علق : " مواجهة برشلونة اليوم مهمه جداً : أولاً : الفريق يحتاج إلى فوز معنوي بعد تعثرين في الأبطال والدوري ، وعودة الثقة للفريق وللجمهور . ثانياً : الفارق النقطي ضد مدريد المفترض أن لا يزيد عن مباراة حتى لا ندخل في مرحلة الشك أيضاً في منافسة الدوري .

شمير كتب عن فريق برشلونة الاسباني : الاكثر فوزا بكأس ملك اسبانيا ، الاكثر فوزا بكأس السوبر الاسباني، الاكثر فوزا بكأس الدوري الاسباني، الاكثر فوزا بكأس ايفا دوراتي ، ثاني اكثر فريق فوزا بالدوري الاسباني ، برشلونة شارك في البطولات الاسبانية اقل من الريال ".

أمجد علق : "قالها انزاغي: مشكلة برشلونة انهم واجهو الانتر هنا في اسبانيا سيتذكروننا لفترة طويلة تشافي: خسارة اليوم هي مجرد خسارة ثلاثة نقاط، لكن العار هو ماحدث يوم الأربعاء. كونتي:نحن نحتاج الخبرة ماذا سيفعل لاعب قادم من كالياري او ساسولو؟ ".

حساب خليل علق على مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر : " برشلونه يفتقد لمنفذ ركلات حرة من بعد ميسي اتيح للنادي 28 فاول ولم يسجل اي هدف منها ٫ الأمر مقلق ليس فقط عدم تسجيلها ، لكن بسبب عدم ارتكاب اخطاء ، في فترة ميسي كان فالموسم يتم احتساب +50 خطأ ٫ الان في 66 مباراة بدون ميسي تم احتساب 28 خطأ ".

احمد أبو رهيب : "تشافي ممكن أن يكون هو المدرب رقم 4 في مدة 3 سنوات فقط بعد فالفيردي ، سيتين ، كومان الذي يرحل بسبب كباتن برشلونة الثابتين ".

أبو علي وعلى حسابه على فيسبوك كتب : " بيدرو رودريغيز: "كان الشيء المريح هو البقاء في برشلونة ، والاستمرار في الفوز بكل شيء وأبدو جيدًا في الصورة ، لكنني شعرت أنني يجب أن أغادر. تركت برشلونة هادئًا ، لأنني كنت دائمًا أترك روحي من أجل فريقي ، بيدرو لازال محبوب جدًا من جماهير البارسا لأنه احترم نفسه وتأريخه ".

التوزيع الخططي لتشكيل برشلونة ✅ pic.twitter.com/YZZ701nRGm — 🚨 Insider Barça 🚨 (@ofinne21) October 20, 2022

خليل علق على مواجهة برشلونة وفياريال مباشر : "من بداية الموسم وانا عاجبني الفريق دفاعياً هذا الموسم ، التنظيم الدفاعي شي يدرس ، هذا الدفاع حجم واخفى خطورة اقوى هجوم بالليغا برشلونة ، وكذلك مع اتلتيكو ، صحيح من اصل10 مباريات فقط 2 كلين شيت لكن الارقام لا تعكس قوة وتنظيم دفاع الريال ".

رام علق : "إلا العرضيات الأرقام توضح أن برشلونة يلعب كرات بينية أكثر من الفرق الكبيرة المذكورة و ثاني من يلعب كرات طويلة بعد ليفربول ، هذه إحصائيات لا مجال للعاطفة و الأهواء فيها أحبوا أم كرهوا برشلونة لا يلعب العرضيات فقط و لو بحثوا فقط لم يخرج منهم ذلك الكلام الشعبوي ".

بث مباشر ماتش برشلونة وفياريال يلا كورة

برشلونة ✘ فياريال

الساعة 10:00 مساءا مكة المكرمة

القناة : beiN SPORTS 1

المعلق : حفيظ دراجي

الدوري الإسباني الحولة 10

الخميس 20 أكتوبر 2022

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر الان على يلا شوت YALLA SHOOT بدون تقطيع HD اليوم الخميس الموافق 20-10-2022 نتمنى لكم مشاهدة طيبة وممتعة مع الاهل والاحباب والأصدقاء .